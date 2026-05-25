KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Миннауки РК предложило изменить порядок подушевого финансирования вузов

    Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в действующий порядок подушевого нормативного финансирования высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гранты
    Фото: Миннауки РК

    Речь идет о корректировке приказа министра от 10 июля 2023 года №311 «О некоторых вопросах подушевого нормативного финансирования высшего и (или) послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения».

    Как следует из опубликованных материалов, основанием для подготовки документа стало приведение нормативной базы в соответствие с новой Конституцией Республики Казахстан от 15 марта 2026 года, а также исполнение пункта 5 Указа Президента РК №1206 от 17 марта 2026 года «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».

    В министерстве отмечают, что предлагаемые изменения носят адаптационный характер и направлены на синхронизацию действующих механизмов финансирования системы высшего образования с обновлeнным конституционным регулированием.

    Документ размещeн на портале «Открытые НПА» и находится на стадии публичного обсуждения. Оставить замечания и предложения можно до 10 июня 2026 года.

    Ранее Дастан Сатпаев получил грант на обучение в казахстанском вузе.

    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор