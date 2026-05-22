Дастан Сатпаев получил грант на обучение в казахстанском вузе

17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев получил специальный академический грант на обучение в казахстанском вузе, передает Kazinform.

Грант на обучение Дастану Сатпаеву вручил президент Казахстанской академии спорта и туризма Кайрат Закирянов. Он подчеркнул важность сочетания образования и спорта.

Целеустремленность Сатпаева в футболе была оценена также на международном уровне, когда ранее привлекла внимание известного английского клуба «Челси». Новость о том, что молодой спортсмен получил приглашение от зарубежного клуба, является важным событием для казахстанского футбола.

Пока не сообщается, каким образом Дастан Сатпаев сможет воспользоваться полученным грантом, учитывая его отъезд в Лондон.

Ранее бывший футболист «Кайрата» и молодежной сборной Казахстана Айдар Аргимбаев заявил, что Дастан Сатпаев — лучший молодой нападающий в истории казахстанского футбола. Редакция Kazinform разобралась, насколько это утверждение соответствует действительности.

Также ранее было объявлено имя тренера Дастана Сатпаева в лондонском клубе.