Новые правила въезда в Россию с QR-регистрацией разъяснили в МИД РК

С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, выезжающих в Россию для работы или учебы, будут введены дополнительные требования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге журналистам заявил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев. С 1 июля текущего года иностранным гражданам необходимо будет заранее оформлять электронное заявление через специальное приложение.

— Иностранным гражданам необходимо создать персональный профиль в мобильном приложении «Госуслуги RuID», и подать электронное заявление. Сделать это необходимо не позднее чем за 72 часа до пересечения государственной границы, — сообщил он.

По его словам, после рассмотрения заявки система сформирует персональный цифровой код, подтверждающий разрешение на въезд.

— По результатам рассмотрения заявления формируется персональный QR-код, подтверждающий право на въезд. Указанный QR-код действителен в течение 90 дней с момента подачи заявления, — уточнил Жетыбаев.

Также представитель МИД подчеркнул, что новые требования носят обязательный характер. Они направлены на предварительное оформление данных о въезжающих гражданах. МИД РК просит учитывать данные изменения при планировании поездок в Россию.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч россиян получили вид на жительство в Казахстане.