Казахстан перейдет на цифровой призыв в армию с июля

В Казахстане цифровизируют процесс призыва граждан на срочную воинскую службу. Соответствующие изменения внесены в правила организации и проведения призыва постановлением Правительства, передает корреспондент Казинформа.

Согласно документу, в стране внедряется цифровая система Министерства обороны (ЦС МО РК) — автоматизированная платформа для ведения персонального воинского учета и взаимодействия с государственными информационными системами.

Теперь управления и отделы по делам обороны будут получать сведения о призывниках через интеграцию государственных цифровых систем. Если такой обмен данными невозможен, информация будет запрашиваться в течение трех рабочих дней.

Изменения также предусматривают новый порядок отбора призывников.

В приоритетном порядке комплектоваться будут Служба государственной охраны Республики Казахстан и Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. После этого отбор будет проводиться для Национальной гвардии Республики Казахстан.

С 12 июля решения районных и областных призывных комиссий по итогам медицинского освидетельствования начнут оформляться в электронном формате через ЦС МО РК. Протоколы заседаний будут подписываться электронной цифровой подписью председателя, членов и секретаря комиссии. В случае технических сбоев документы временно смогут оформляться на бумажном носителе.

Кроме того, учетные карты призывников будут формироваться в цифровом виде. В них внесут данные о прохождении медицинского освидетельствования, наличии или отсутствии судимости, а также другие документы, необходимые для призыва.

Перед отправкой на службу граждане будут подписывать согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных. Эти сведения станут частью их цифровой учетной карты.

После формирования воинских команд приказы о призыве на срочную службу и присвоении воинских званий также будут издаваться через цифровую систему Министерства обороны.

Аналогичный механизм предусмотрен и для призыва военнообязанных на воинские сборы.

Помимо этого, результаты медицинского освидетельствования и степень годности к службе будут вноситься в электронную учетную карту, а сканированные копии медицинских документов сохранятся в цифровой системе.

Постановление вступает в силу 4 июля 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 12 июля.

Ранее Комитет национальной безопасности призвал 270 военнообязанных на сборы.