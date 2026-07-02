Убийство учительницы в Атырау: супруг получил приговор

63-летний пенсионер, убивший на глазах у 12-летней дочери жену, с которой прожил 13 лет, приговорен к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жителю города Атырау предъявлено обвинение по пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство с особой жестокостью). Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина признала пенсионера виновным и приговорила к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание будет в исправительном учреждении средней безопасности. Подсудимый обязался выплатить родственнику погибшего моральную компенсацию в размере 5 млн тенге.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта этого года.

Фото: Нурбиби Темиртасова / Kazinform

По данным следствия, подсудимый 11 раз ранил жену ножом, когда она спала рядом с

дочерью. 12-летняя дочь попросила отца вызвать полицию и скорую помощь. В суде стало известно, что пенсионер заранее продумал преступление. Отключил камеры, расположенные в помещениях внутри дома.

Выступившие свидетелями соседи, рассказали о том, что у погибшей был страх, что однажды погибнет от рук мужа.

Подозреваемый испытывал необоснованную ревность к своей жене, что, по версии следствия, привело к совершению преступления.

Во время процесса обвиняемый признал свою вину и принес извинения родственникам погибшей.

Отметим, что погибшая 58-летняя женщина многие годы посвятила педагогической деятельности. Работала учителем начальных классов в одной из школ города, ранее занимала должность заместителя директора школы.