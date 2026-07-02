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    Токаев принял исполнительного директора Cameco Corporation Тима Гитцеля

    Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Токаев принял исполнительного директора Cameco Corporation Тима Гитцеля
    Фото: Акорда

    На полях 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем.

    Глава государства высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО «НАК Казатомпром» в урановой отрасли.

    Токаев принял исполнительного директора Cameco Corporation Тима Гитцеля
    Фото: Акорда

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

    По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. 

    Также Президент Казахстана обсудил с главой Исламского банка развития стратегию партнерства до 2032 года. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Сотрудничество Атомная энергетика
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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