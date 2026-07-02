Токаев принял исполнительного директора Cameco Corporation Тима Гитцеля

Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

На полях 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем.

Глава государства высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО «НАК Казатомпром» в урановой отрасли.

Фото: Акорда

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Также Президент Казахстана обсудил с главой Исламского банка развития стратегию партнерства до 2032 года.