Токаев и Кобахидзе обсудили торговое и культурное сотрудничество Казахстана и Грузии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры в расширенном составе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан ценит свои давние дружеские отношения с Грузией — проверенным временем надежным партнером на Южном Кавказе.

— Наши страны объединяют глубокие исторические корни, общие культурные ценности и прочные связи между народами, которые являются основой нашего тесного партнерства. Мы только что провели плодотворный обмен мнениями, в ходе которого вновь подтвердили общую приверженность развитию двустороннего сотрудничества, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность в том, что подписываемое сегодня Совместное заявление об установлении стратегического партнерства выведет казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень.

— Торгово-инвестиционное взаимодействие остается основой казахско-грузинских отношений. Несмотря на глобальную нестабильность, двусторонний товарооборот имеет потенциал для дальнейшего роста. Казахстан инвестировал в экономику Грузии более полумиллиарда долларов и по-прежнему входит в число крупнейших инвесторов этой страны. Наши государства поддерживают успешное сотрудничество в энергетическом секторе. Мы намерены наращивать объемы транспортировки нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Ведется активная работа в рамках межправительственной комиссии по торговле и экономике. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет способствовать определению новых приоритетов на будущее, — сказал Глава государства.

Премьер-министр Грузии особо отметил лидерство Касым-Жомарта Токаева, под чьим руководством Казахстан добился значительного прогресса.