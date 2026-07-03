Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о практической реализации норм новой Конституции в сферах культуры, информации и социальной политики, а также о ключевых направлениях дальнейшего совершенствования государственной политики по повышению качества жизни граждан.

Аида Балаева проинформировала о приведении законодательства в соответствие с обновленным Основным законом, совершенствовании государственной информационной политики, развитии цифровой среды, взаимодействии с институтами гражданского общества, а также о работе в сферах семейной и молодежной политики, волонтерства и общественного контроля.

Она также представила предложения по развитию культурной инфраструктуры страны, включая создание новых образовательных, научно-просветительских и творческих объектов, поддержку традиционного искусства и подготовку кадров.

Отдельным блоком были рассмотрены вопросы реализации государственной социальной политики.

Министр доложила о совершенствовании систем образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и туризма.

Особый акцент был сделан на усилении межведомственного взаимодействия, повышении качества и доступности государственных услуг, развитии человеческого капитала, внедрении современных цифровых решений и формировании инфраструктуры социальной сферы.

Президент положительно оценил информацию заместителя Премьер-министра о работе Правительства в таких важных сферах, как культура, информационная политика, просвещение, социальное обеспечение и здравоохранение.

Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшей активизации работы соответствующих ведомств для оперативного решения актуальных социальных проблем.

Ранее сообщалось о том, что новый законопроект по вопросам брака и семьи готовят в Казахстане.