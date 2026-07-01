Новый законопроект по вопросам брака и семьи готовят в Казахстане

В Казахстане разрабатывают законопроект по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, в Конституции четко закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. В этой связи министерством ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи.

— С этой целью создана межведомственная рабочая группа с участием представителей государственных органов, научного и экспертного сообщества, членов Национальной комиссии, а также неправительственных организаций. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект, — сообщила Балаева.

Вместе с тем, в соответствии с конституционными изменениями проводится работа по внесению поправок в два указа Президента по вопросам государственных символов, геральдики и государственных премий, а также в пять постановлений Правительства.

— В целях полной реализации Конституционной реформы министерством приняты три ведомственных приказа. В настоящее время продолжается работа по внесению изменений еще в 101 ведомственный приказ. Вся эта работа направлена на обеспечение полноценного функционирования новой конституционной модели, — добавила министр.

Ранее сообщалось, что закон о религиозной деятельности изменят в Казахстане.