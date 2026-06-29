KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Четверо рабочих пострадали из-за опрокидывания будки в Акмолинской области

    Расследования по факту произошедшего проводят департамент Комитета государственной инспекции труда по Акмолинской области и департамент полиции региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Мать одного из пострадавших, который на сегодняшний день находится в тяжелом состоянии в больнице, решила придать огласке произошедшее.

    — Сын работал в поле, их перевозили в будке, которая не предназначена для перевозки людей, они неоднократно просили, чтобы им предоставили нормальный транспорт — Газель, но их не слушали, — рассказала Баян Балташева.

    По словам женщины, в очередной раз, когда ребята возвращались с работы, будка перевернулась. Все четверо получили телесные повреждения, самые тяжелые — ее сын, который получил травму позвоночника и может даже остаться инвалидом.

    По факту несчастного случая департаментом Комитета государственной инспекции труда по Акмолинской области ведется специальное расследование.

    — В рамках расследования проводится комплекс всех необходимых действий, направленных на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

    Полицейские по факту нарушения правил охраны труда также проводят досудебное расследование.

    — В рамках расследования проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. Также сообщаем, что уголовное дело было возбуждено 19 июня — сразу же после поступления заявления о происшествии. 27 июня заявление матери потерпевшего было принято и зарегистрировано в установленном порядке и приобщено к материалам уголовного дела, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, в данный момент пациент получает лечение в отделении нейрохирургии акмолинской областной многопрофильной больницы.

    — Состояние врачи расценивают как стабильно тяжелое ввиду политравмы и серьезной травмы позвоночника. Все необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, — добавила пресс-секретарь управления Мадина Смагулова.

    Между тем, в самом ТОО «Кузгер» сообщили, что предприятием оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.

    — Претензий ни у кого из ребят нет. Всем помогаем — это материальная помощь, медикаменты, перевозка. В больницу каждый день ездим. Информация, озвученная в видео, по большей части не соответствует действительности. Мы ни от чего не отказывались, всегда были на связи и материальную помощь всем пострадавшим оказали сразу. В том числе и четвертому пострадавшему, — пояснил корреспонденту Kazinform заместитель директора Айдар Рахметов.

    Комментировать, почему рабочие ехали в будке, в ТОО на время проведения следственных действий не могут.

    Ранее сообщалось, что сотрудник КТЖ погиб на станции «Астана».

    Пострадавшие Регионы Казахстана Происшествия Трудоустройство Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор