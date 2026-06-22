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    Сотрудник КТЖ погиб на станции «Астана»

    В АО НК «Қазақстан темір жолы» подтвердили гибель сотрудника на тяговой подстанции станции «Астана» и сообщили, что по факту несчастного случая проводится расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудник КТЖ погиб на станции «Астана»
    Фото: Kazinform

    Информация о гибели сотрудника на станции Астана появилась в социальных сетях. Сообщалось, что погибший работал электромехаником. 

    Как пояснили в «Қазақстан темір жолы», несчастный случай произошел 14 июня.

    — По факту несчастного случая проводится расследование в установленном порядке. Обстоятельства и причины происшествия будут определены по результатам работы комиссии. АО НК «ҚТЖ» оказывает необходимое содействие в проведении расследования и выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области погиб рабочий ТОО «ERG Service» во время выполнения работ на сталеплавильной печи.

    Электроэнергия Производственный травматизм КТЖ Происшествия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор