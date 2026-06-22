Сотрудник КТЖ погиб на станции «Астана»

В АО НК «Қазақстан темір жолы» подтвердили гибель сотрудника на тяговой подстанции станции «Астана» и сообщили, что по факту несчастного случая проводится расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация о гибели сотрудника на станции Астана появилась в социальных сетях. Сообщалось, что погибший работал электромехаником.

Как пояснили в «Қазақстан темір жолы», несчастный случай произошел 14 июня.

— По факту несчастного случая проводится расследование в установленном порядке. Обстоятельства и причины происшествия будут определены по результатам работы комиссии. АО НК «ҚТЖ» оказывает необходимое содействие в проведении расследования и выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области погиб рабочий ТОО «ERG Service» во время выполнения работ на сталеплавильной печи.