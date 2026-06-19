Рабочий погиб на заводе в Костанайской области

На ремонтно-механическом металлопрокатном заводе ТОО «ERG Service» произошел несчастный случай со смертельным исходом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в компании, трагедия произошла 19 июня 2026 года в электросталеплавильном цехе. Во время выполнения работ на сталеплавильной печи погиб сотрудник предприятия — шихтовщик.

О случившемся уведомлены государственные органы. В настоящее время начато расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Коллектив и руководство ТОО «ERG Service» выразили соболезнования родным и близким погибшего. В компании также сообщили, что окажут семье необходимую помощь.

Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в СКО после химической обработки поля скончался механизатор.