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    Рабочий погиб на заводе в Костанайской области

    На ремонтно-механическом металлопрокатном заводе ТОО «ERG Service» произошел несчастный случай со смертельным исходом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочий погиб на заводе в Костанайской области
    Фото: iagorod.kz

    Как сообщили в компании, трагедия произошла 19 июня 2026 года в электросталеплавильном цехе. Во время выполнения работ на сталеплавильной печи погиб сотрудник предприятия — шихтовщик.

    О случившемся уведомлены государственные органы. В настоящее время начато расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

    Коллектив и руководство ТОО «ERG Service» выразили соболезнования родным и близким погибшего. В компании также сообщили, что окажут семье необходимую помощь.

    Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

    Ранее в СКО после химической обработки поля скончался механизатор.

     

    Производство Костанайская область Заводы Промышленность Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор