Пятилетний план развития грузовой авиации разработали в Казахстане

В Казахстане разработан пятилетний план развития грузовой авиации. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, развитие грузовой авиации позволит укрепить транзитный потенциал страны и расширить ее интеграцию в международные логистические цепочки.

— В этой связи государством уже приняты необходимые решения. Кроме того, разработан пятилетний план развития грузовой авиации, — отметил Сауранбаев.

Кроме того, министр рассказал о реализации проектов по развитию морской инфраструктуры. В частности, ведется строительство контейнерного хаба, новых причалов, а также проводятся дноуглубительные работы.

Он отметил, что реализация этих проектов будет способствовать дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится национальный грузовой авиаперевозчик.