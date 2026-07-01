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    Пятилетний план развития грузовой авиации разработали в Казахстане

    В Казахстане разработан пятилетний план развития грузовой авиации. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пятилетний план развития грузовой авиации разработали в Казахстане
    Фото: magnific.com

    По его словам, развитие грузовой авиации позволит укрепить транзитный потенциал страны и расширить ее интеграцию в международные логистические цепочки.

    — В этой связи государством уже приняты необходимые решения. Кроме того, разработан пятилетний план развития грузовой авиации, — отметил Сауранбаев.

    Кроме того, министр рассказал о реализации проектов по развитию морской инфраструктуры. В частности, ведется строительство контейнерного хаба, новых причалов, а также проводятся дноуглубительные работы.

    Он отметил, что реализация этих проектов будет способствовать дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появится национальный грузовой авиаперевозчик.

    Самолет Правительство РК Авиация Перевозки
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор