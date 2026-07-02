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    Компания VEON намерена удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику Казахстана еще $1 млрд

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора группы компаний VEON Мухтерема Каана Терзиоглу, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Компания VEON намерена удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику Казахстана еще $1 млрд
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития телекоммуникационного рынка в контексте цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил многолетнее присутствие компании VEON в Казахстане и ее значительный вклад в развитие телекоммуникационной и цифровой экосистемы страны.

    Президент подчеркнул, что на новом этапе цифровой трансформации нашей страны искусственный интеллект становится ключевым фактором экономического роста.

    Компания VEON намерена удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику Казахстана еще $1 млрд
    Фото: Акорда

    В этом контексте Касым-Жомарт Токаев призвал руководство VEON активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство современных вычислительных мощностей и развитие облачных сервисов.

    Мухтерем Каан Терзиоглу в свою очередь поделился планами компании по внедрению передовых телекоммуникационных технологий и расширению доступа населения к цифровым услугам. 

    В ближайшие три года VEON намерен удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику нашей страны еще один миллиард долларов. 

    Инвестор проявил высокий интерес к участию в реализации концепции «Цифровой Казахстан».  Кроме того, Beeline Kazakhstan рассматривает возможность строительства ЦОД в городе Астане.

    Приветствуя усилия компании, Глава государства подтвердил приверженность Казахстана созданию благоприятных условий для инвесторов и укреплению взаимовыгодных партнерских отношений.

    Ранее  Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Инвестиции Совет иностранных инвесторов
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор