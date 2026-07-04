Почти 600 попыток незаконного вывоза топлива из Казахстана пресекли с начала года

Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчет об исполнении поручений, данных по обеспечению контроля за ситуацией на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и недопущению незаконного перетока нефтепродуктов из Казахстана.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил о стабильной ситуации на рынке ГСМ. Отмечено, что казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в плановом режиме. Суммарные запасы бензина, дизтоплива, авиатоплива в Казахстане обеспечивают потребности внутреннего рынка. Министерство энергетики держит на контроле ситуацию с производством и поставками ГСМ.

Фото: Правительство РК

По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки вывоза нефтепродуктов общим объемом свыше 40 тыс. литров. В целом в рамках Дорожной карты по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов осуществляется усиленный контроль на приграничных зонах. Увеличен штат сотрудников для оперативного проведения углубленных проверочных мероприятий.

Фото: Правительство РК

Вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе мобильных групп. Патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме, в рамках системы управления рисками проверяются автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах. За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза ГСМ более 3 тонн в дополнительных баках и канистрах. Кроме того, проверено 18 специализированных транспортных средств предназначенных для перевозки ГСМ, по 1 из них с нефтепродуктами на 34 тонны произведен отбор проб и образцов для экспертизы. На текущий момент органами государственных доходов анализируется деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мини НПЗ, где зафиксировано аномальное увеличение объемов услуг. По данным субъектам будут проведены соответствующие проверки.

Фото: Правительство РК

С докладами также выступили заместитель председателя КНБ — директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.

По итогам совещания Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов является приоритетной задачей Правительства. Госорганам поручено держать ситуацию на ежедневном контроле.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сформированы достаточные запасы нефтепродуктов, которые обеспечивают стабильное снабжение потребителей в период летнего и туристического сезона.