Запасы ГСМ на лето в Казахстане превышают 1,1 млн тонн

В Казахстане сформированы достаточные запасы нефтепродуктов, которые обеспечивают стабильное снабжение потребителей в период летнего и туристического сезона, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

По данным Министерства энергетики РК, совокупный объем резервов нефтепродуктов превышает 1,1 млн тонн. В их числе — бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

В ведомстве подчеркнули, что запасы регулярно пополняются за счет текущего производства отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Для обеспечения стабильности внутреннего рынка продолжают действовать меры государственного регулирования. В частности, до 21 ноября текущего года сохраняется временный запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. Кроме того, действует ограничение на пересечение государственной границы транспортными средствами — не более одного раза в сутки. С 20 июня усилен контроль на пунктах пропуска с участием подразделений Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Комитета государственных доходов и Агентства по финансовому мониторингу.

В Минэнерго отметили, что ситуация на внутреннем рынке находится на постоянном контроле Правительства и уполномоченных государственных органов. При акиматах функционируют региональные штабы под руководством курирующих заместителей акимов с участием управлений предпринимательства.

Основную работу на местах проводят территориальные подразделения Комитета государственных доходов, Агентства по финансовому мониторингу и органов по защите и развитию конкуренции. В настоящее время они осуществляют усиленные целевые проверки, контролируют наличие топлива на автозаправочных станциях, пресекают факты незаконного вывоза ГСМ и реагируют на возможные необоснованные действия реализаторов.

Вместе с тем в министерстве напомнили, что розничные цены на автомобильное топливо в Казахстане государством не регулируются и формируются исключительно на рыночной основе.

Ранее Олжас Бектенов поручил усилить контроль границы и не допускать незаконный вывоз топлива.