Бектенов поручил усилить контроль границы и не допускать незаконный вывоз топлива

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание с участием руководства ответственных министерств и правоохранительных органов по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Особое внимание в Правительстве уделено мерам по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. В настоящее время действует приказ Министерства энергетики на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы не более одного раза в сутки.

Олжас Бектенов заслушал комментарии министра внутренних дел Ержана Саденова, заместителя председателя КНБ — директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова, заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрата Бижанова.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение.

По итогам совещания дан ряд поручений:

усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны; Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу — усилить контроль на государственной границе, обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов; Министерству энергетики — обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.

В Правительстве сообщили, что ведут системную работу по пресечению всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов. По данным МВД, только за последний месяц пресечен вывоз около 12 тонн ГСМ. Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к ответственности.

Напомним, ранее Олжас Бектенов дал ряд поручений, в числе которых — запустить новые железнодорожные линии в Казахстане до ноября текущего года.