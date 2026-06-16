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    Бектенов поручил запустить новые железнодорожные линии до ноября

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил обеспечить запуск движения по новым железнодорожным линиям «Дарбаза — Мактаарал» и «Мойынты — Кызылжар» до ноября 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов
    Фото: Правительство РК

    По его словам, проекты реализуются по поручению Президента и должны быть завершены в текущем году.

    — Необходимо в ноябре текущего года запустить движение по данным линиям. Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сейчас одна из самых главных задач Министерства транспорта и «КТЖ», — заявил Бектенов на заседании Правительства.

    Премьер также поддержал представленный трехлетний план развития железнодорожной отрасли.

    При этом он поручил Министерству транспорта, фонду «Самрук-Қазына» и КТЖ незамедлительно приступить к подготовке технической документации и определить источники финансирования перспективных инфраструктурных проектов.

    По словам главы Кабмина, дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры должно учитывать прогнозируемый рост грузопотоков, транзитных перевозок и долгосрочные потребности экономики.

    Как сообщалось ранее, до 1 июня в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов.

    Правительство РК Ж/Д Железная дорога Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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