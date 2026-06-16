Бектенов поручил запустить новые железнодорожные линии до ноября

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил обеспечить запуск движения по новым железнодорожным линиям «Дарбаза — Мактаарал» и «Мойынты — Кызылжар» до ноября 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, проекты реализуются по поручению Президента и должны быть завершены в текущем году.

— Необходимо в ноябре текущего года запустить движение по данным линиям. Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сейчас одна из самых главных задач Министерства транспорта и «КТЖ», — заявил Бектенов на заседании Правительства.

Премьер также поддержал представленный трехлетний план развития железнодорожной отрасли.

При этом он поручил Министерству транспорта, фонду «Самрук-Қазына» и КТЖ незамедлительно приступить к подготовке технической документации и определить источники финансирования перспективных инфраструктурных проектов.

По словам главы Кабмина, дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры должно учитывать прогнозируемый рост грузопотоков, транзитных перевозок и долгосрочные потребности экономики.

Как сообщалось ранее, до 1 июня в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов.