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    Первые 30 обновленных железнодорожных вокзалов откроют в Казахстане до 1 июля

    Первые 30 модернизированных железнодорожных вокзалов введут в эксплуатацию до 1 июля 2026 года. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вагон, вокзал, поезд
    Фото: АО «Казахстан темир жолы»

    По словам министра транспорта Нурлана Сауранбаева, модернизация вокзалов проводится в рамках крупнейшей за годы независимости программы обновления железнодорожной инфраструктуры.

    — Проект охватывает 124 вокзала во всех регионах страны. Дополнительно местными исполнительными органами проводится благоустройство привокзальных территорий. Первые 30 модернизированных вокзалов будут введены в эксплуатацию до 1 июля текущего года, — сообщил министр.

    Напомним, в стране продолжается масштабная реконструкция и модернизация железнодорожных вокзалов. В 2025 году начата комплексная работа по обновлению 124 вокзалов по всей стране.

    Правительство Казахстан Железнодорожный вокзал Регионы Казахстана Минтранспорта РК Строительство Общество
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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