Первые 30 обновленных железнодорожных вокзалов откроют в Казахстане до 1 июля

Первые 30 модернизированных железнодорожных вокзалов введут в эксплуатацию до 1 июля 2026 года. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра транспорта Нурлана Сауранбаева, модернизация вокзалов проводится в рамках крупнейшей за годы независимости программы обновления железнодорожной инфраструктуры.

— Проект охватывает 124 вокзала во всех регионах страны. Дополнительно местными исполнительными органами проводится благоустройство привокзальных территорий. Первые 30 модернизированных вокзалов будут введены в эксплуатацию до 1 июля текущего года, — сообщил министр.

Напомним, в стране продолжается масштабная реконструкция и модернизация железнодорожных вокзалов. В 2025 году начата комплексная работа по обновлению 124 вокзалов по всей стране.