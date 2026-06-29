Более 388 млн тенге выплатили призерам зимних Паралимпийских игр и их тренерам

Правительство приняло Постановление о выплате денежных вознаграждений победителю и призерам XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Выплату получили спортсмены — Ербол Хамитов (пара биатлон, пара лыжные гонки и пара лыжная эстафета), Александр Герлиц (пара лыжные гонки и пара лыжная эстафета) и Владислав Кобаль (пара лыжная эстафета) и их тренеры.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие денежные вознаграждения:

Ербол Хамитов — 350 000 долларов за две медали и за занятые места в эстафете;

Александр Герлиц — 40 000 долларов;

Владислав Кобаль — 10 000 долларов.

Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов. Кроме того, чемпиону Паралимпийских игр будет положена дополнительная поддержка со стороны местного исполнительного органа. В частности, акимат предоставит спортсмену бесплатную квартиру из местного коммунального жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что паралимпиец Ербол Хамитов получил звание заслуженного мастера спорта.