    11:42, 27 Март 2026 | GMT +5

    Паралимпиец Ербол Хамитов получил звание заслуженного мастера спорта

    Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионом зимней Паралимпиады по пара биатлону Ерболом Хамитовым, завоевавшим титул в Милане, а также с его тренерами, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

    В ходе встречи министр вручил Ерболу Хамитову документ о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие достижения на международной арене.

    Ербол Хамитов — единственный параспортсмен, завоевавший сразу две медали одной Паралимпиады. Он продемонстрировал высокие результаты как в пара лыжных гонках, так и в пара биатлоне, умело сочетая выносливость, точность и тактическое мастерство. Кроме того, он стал первым в истории Казахстана спортсменом, завоевавшим Хрустальный глобус, одержав победу в общем зачете Кубка мира по пара биатлону.

    Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

    Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

    Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

    Ранее в резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров.

    Президент Казахстана вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс» ІІІ степени.

    В ведомстве отметили, что в настоящее время в стране активно развиваются 19 видов параспорта. По итогам 2025 года 66 159 граждан с ограниченными возможностями систематически занимаются физической культурой и спортом. На сегодняшний день в республике функционируют Республиканский центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, 16 спортивных клубов, дирекция развития спорта в Алматинской области и две специализированные спортивные школы.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Параспорт
    Диана Калманбаева
