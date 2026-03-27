Паралимпиец Ербол Хамитов получил звание заслуженного мастера спорта

В ходе встречи министр вручил Ерболу Хамитову документ о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан» за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие достижения на международной арене.

Ербол Хамитов — единственный параспортсмен, завоевавший сразу две медали одной Паралимпиады. Он продемонстрировал высокие результаты как в пара лыжных гонках, так и в пара биатлоне, умело сочетая выносливость, точность и тактическое мастерство. Кроме того, он стал первым в истории Казахстана спортсменом, завоевавшим Хрустальный глобус, одержав победу в общем зачете Кубка мира по пара биатлону.

Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Ранее в резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров.

Президент Казахстана вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс» ІІІ степени.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в стране активно развиваются 19 видов параспорта. По итогам 2025 года 66 159 граждан с ограниченными возможностями систематически занимаются физической культурой и спортом. На сегодняшний день в республике функционируют Республиканский центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, 16 спортивных клубов, дирекция развития спорта в Алматинской области и две специализированные спортивные школы.