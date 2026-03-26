Президент Казахстана вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс» ІІІ степени

Тренеры Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Министерства туризма и спорта Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом «Парасат». Ордена «Құрмет» удостоен тренер Спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Үміт» Северо-Казахстанской области Аслан Токбаев.

Ербол Хамитов выразил признательность за высокое доверие Касым-Жомарту Токаеву, который перед отъездом на Паралимпийские игры вручил ему Государственный флаг.

— Я с огромной ответственностью участвовал в играх. Благодаря Вашей поддержке мы добились победы. Большой вклад в общее дело внесли все специалисты и тренеры. Ваша поддержка придала силы и энергию каждому спортсмену. Мы не остановимся на достигнутом, — сказал чемпион Паралимпиады.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом и отметил, что Справедливый Казахстан — страна равных возможностей для всех и каждого.

В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах.

Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.