РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:23, 26 Март 2026 | GMT +5

    Достигнут выдающийся результат — Глава государства о победе Ербола Хамитова

    В резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом: наш соотечественник Ербол Хамитов достойно защитил честь страны, завоевав золотую и бронзовую медали.

    — Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду, — сказал Президент.

    Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне.  Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд. 

    Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

    Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент спортсмены Казахстана Параспорт
    Диана Калманбаева
    Автор
