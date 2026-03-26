Достигнут выдающийся результат — Глава государства о победе Ербола Хамитова

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом: наш соотечественник Ербол Хамитов достойно защитил честь страны, завоевав золотую и бронзовую медали.

— Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду, — сказал Президент.

Фото: Акорда

Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.