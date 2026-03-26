Президент: Справедливый Казахстан — страна равных возможностей для всех и каждого

По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, принятая недавно новая Конституция стала наглядной демонстрацией созидательного потенциала нашей страны.

— Подготовленная вместе с народом и для народа новая Конституция олицетворяет силу национального духа, стремление к единству, нашу толерантность, наше общее желание жить в обществе, где главенствующее положение занимают закон, порядок, образование, наука, культура, технологии, природолюбие и, конечно, спорт. Сердцевина Основного закона — это такие важнейшие принципы, как Независимость, суверенитет и территориальная целостность нашего государства; законные права и свободы граждан; трудолюбие, ответственность, патриотизм; всестороннее развитие человеческого капитала. Таким образом, народ сплоченно поддержал конституционную реформу. Наши граждане проголосовали за светлое будущее страны, потому что обновленная по своей сути и содержанию Конституция создает условия для развития каждого человека. Основной закон определяет развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства. Особое внимание уделяется сохранению здоровья нации. Главная цель Конституции — защита Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны, а также обеспечение прав и свобод граждан. Насущной задачей, стоящей сейчас перед нами, является широкое разъяснение и продвижение основных принципов Конституции как в нашей стране, так и за рубежом. Не будет преувеличением сказать, что казахстанские параспортсмены своими выдающимися достижениями и блестящими победами вносят огромный вклад в утверждение непоколебимых ценностей нашего государства, — отметил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом.

Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.