телерадиокомплекс президента РК
    12:31, 26 Март 2026 | GMT +5

    Инклюзивные спортивные комплексы откроются во всех регионах Казахстана

    Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан — страна безграничных возможностей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе церемония награждения чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров,  передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.

    — В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом, государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов — образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан — страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан Указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов! — сказал Президент. 

    Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом и отметил, что Справедливый Казахстан — страна равных возможностей для всех и каждого.

    Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

    Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

    Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

    Диана Калманбаева
