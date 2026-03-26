Инклюзивные спортивные комплексы откроются во всех регионах Казахстана

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.

— В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом, государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов — образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан — страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан Указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов! — сказал Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для Казахстана большим успехом и отметил, что Справедливый Казахстан — страна равных возможностей для всех и каждого.

Напомним, казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом Паралимпийских игр 2026 года в биатлоне. Хамитов показал отличную скорость, преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

Ербол Хамитов также завоевал бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года.