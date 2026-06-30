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    Токаев: Международная ситуация ухудшается, но Казахстану нельзя впадать в панику

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поручил Правительству нарастить усилия по обеспечению устойчивого развития Казахстана
    Фото: Акорда

    — Международная ситуация, как вам известно, ухудшается, становится непредсказуемой, что сильно осложняет перспективы развития мировой экономики. Согласно прогнозам МВФ и специализированных агентств ООН, в предстоящие два года мировое сообщество и отдельные страны столкнутся со значительными трудностями в реализации планов экономического развития. Тем не менее нам нельзя впадать в отчаяние и тем более в панику. Правительству предстоит нарастить усилия по обеспечению устойчивого развития страны. В повестке дня такие острые вопросы, как сдерживание инфляции и снижение ее уровня до максимально возможных значений, недопущение падения темпов роста экономики. Более того, необходимо работать над повышением ключевых показателей, - сказал Президент. 

    Сегодня, 30 июня, в Астане проходит последнее в истории совместное заседание палат Парламента Казахстана. 


    Акорда Совместное заседание палат Парламента 2026 Касым-Жомарт Токаев Мировая экономика Экономика
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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