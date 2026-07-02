Режим ЧС в Алматинской области: спасатели продолжают борьбу со стихией

МЧС Казахстана продолжает осуществлять превентивные меры в Алматинской области. В Карасайском районе, где 2 июля была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба, возвращают потоки воды в русло реки Аксай, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Под координацией МЧС совместно с местными исполнительными органами продолжается возвращение водного потока из карьера в основное русло реки Аксай. На участке задействована инженерная техника, выполняются необходимые инженерные мероприятия.

В Карасайском районе для обеспечения безопасности заранее эвакуировали жителей девяти частных домов. Всего вывезены 11 человек, среди них один ребенок. Пострадавших нет. Опасный участок находится под контролем, с жителями проведены разъяснительные беседы.

В Енбекшиказахском районе продолжаются берегоукрепительные работы, расчистка поврежденного участка дороги и восстановление транспортного сообщения. Ранее сотрудники МЧС эвакуировали 42 человека, включая пятерых детей и восемь иностранных граждан. Пострадавших нет.

К проводимым мероприятиям привлечены подразделения МЧС Республики Казахстан, военнослужащие воинской части 28237 МЧС РК, специалисты «Казселезащиты» и представители местных исполнительных органов. Обстановка находится на постоянном контроле МЧС Казахстана, заключили в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 2 июля, около 06:50 в селе Жанатурмыс Карасайского района на территории ТОО «Карьер Аксай» в результате подмыва берега реки Аксай произошло смещение грунта в северо-западной части карьера.

На место происшествия были оперативно направлены соответствующие службы. В целях обеспечения безопасности жители девяти расположенных поблизости частных жилых домов временно размещены в безопасном месте. Специалисты проводят обследование территории и необходимые работы по стабилизации ситуации. В регионе объявлен режим ЧС.