Режим ЧС ввели после обвала грунта в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

— В связи со сложившейся ситуацией в Карасайском районе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Данная мера позволит обеспечить оперативное проведение необходимых работ и координацию действий задействованных служб. В остальных районах Алматинской области обстановка остается стабильной. Ход проводимых работ находится на контроле акима Алматинской области и профильных государственных органов, — сообщили в ведомстве.

В акимате призвали жителей сохранять спокойствие, выполнять рекомендации уполномоченных органов и доверять информации только из официальных источников.

Напомним, что сегодня, 2 июля, около 06:50 в селе Жанатурмыс Карасайского района на территории ТОО «Карьер Аксай» в результате подмыва берега реки Аксай произошло смещение грунта в северо-западной части карьера.

На место происшествия были оперативно направлены соответствующие службы. В целях обеспечения безопасности жители 9 расположенных поблизости частных жилых домов временно размещены в безопасном месте. Специалисты проводят обследование территории и необходимые работы по стабилизации ситуации.