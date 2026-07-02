Жителей нескольких домов переселили после обвала грунта в Алматинской области

Как сообщили в акимате Карасайского района, инцидент произошел 2 июля около 06:50. В результате подмыва грунта обрушилась северо-западная часть карьера.

В целях обеспечения безопасности начато временное переселение жителей девяти частных домов. Им оказывается необходимая помощь. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями местных исполнительных органов проводят подворовые обходы и разъяснительную работу с населением.

Для координации работ по ликвидации последствий и проведению инженерных мероприятий акимат Алматинской области совместно с ДЧС Алматинской области и Алматы развернул оперативный штаб. В работах задействованы 19 специалистов и 14 единиц техники, включая силы подразделений МЧС, местных исполнительных органов и воинской части.

В акимате заверили, что ситуация находится под постоянным контролем и остается стабильной. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с бурным течением реки Аксай. В связи с этим жителей Наурызбайского района Алматы, чьи дома расположены вдоль русла реки, предупредили о возможном ухудшении гидрологической обстановки. Для оперативного информирования населения локально была запущена система оповещения.

Позднее в МЧС сообщили, что гидрологическая обстановка в городе остается стабильной. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков, при этом повышения уровня воды в реках не зафиксировано.