Курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы

Момент аварии попал на видеорегистратор другой автомашины. На кадрах видно, что карета скорой медицинской помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками в момент столкновения с электромопедом.

Как сообщили в дежурной части управления административной полиции ДП Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 21:00 в Алатауском районе.

— Водитель кареты скорой медицинской помощи, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении на пересечении с улицей Фурката, допустил наезд на пользователя электромопеда, который следовал по проспекту на запад. В результате столкновения водидель мопеда погиб на месте, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, в Казахстане владельцы мопедов и электробайков мощностью свыше 250 ватт и скоростью более 25 километров в час обязаны поставить транспорт на государственный учет. Для такой техники необходимы госномер, техпаспорт и водительские права.