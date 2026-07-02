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    Курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы

    Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мопеды, доставка, дорога
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Момент аварии попал на видеорегистратор другой автомашины. На кадрах видно, что карета скорой медицинской помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками в момент столкновения с электромопедом.

    Как сообщили в дежурной части управления административной полиции ДП Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 21:00 в Алатауском районе.

    — Водитель кареты скорой медицинской помощи, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении на пересечении с улицей Фурката, допустил наезд на пользователя электромопеда, который следовал по проспекту на запад. В результате столкновения водидель мопеда погиб на месте, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства аварии устанавливаются.

    Отметим, в Казахстане владельцы мопедов и электробайков мощностью свыше 250 ватт и скоростью более 25 километров в час обязаны поставить транспорт на государственный учет. Для такой техники необходимы госномер, техпаспорт и водительские права.

    ДТП Алматы Скорая помощь Мопеды
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор