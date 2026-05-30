Как зарегистрировать мопед и электробайк в РК и не получить штраф

В Казахстане владельцы мопедов и электробайков мощностью свыше 250 ватт и скоростью более 25 километров в час обязаны поставить транспорт на государственный учет. Для такой техники необходимы госномер, техпаспорт и водительские права, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как новые правила работают на практике, сколько стоит оформление и какое наказание грозит нарушителям, рассказал инспектор процессингового центра департамента полиции Шымкента Толеген Боранбаев.

— Какие категории мопедов и электробайков подлежат обязательной постановке на учет?

— Государственной регистрации подлежат все двух- и трехколесные транспортные средства, оснащенные двигателем объемом до 50 кубических сантиметров либо электродвигателем мощностью более 250 ватт, если их максимальная скорость превышает 25 километров в час. Такие транспортные средства официально относятся к механическим. Если мощность или скорость выше указанных параметров, техника уже считается мотоциклом, однако процедура регистрации остается аналогичной.

— С чего владельцу необходимо начинать процедуру оформления?

— Первым делом следует обратиться в любой специализированный ЦОН по месту жительства и предоставить транспортное средство для осмотра. Начальным этапом станет проверка на специализированной площадке сверки номеров. Инспектор проводит диагностику узлов и агрегатов, оценивает целостность рамы и двигателя. В случае отсутствия зафиксированного заводского номера рамы, что часто встречается у импортной техники, сотрудники полиции присваивают технике специальный сгенерированный идентификационный код непосредственно на месте осмотра. По результатам проверки оформляется соответствующий акт.

— Какой пакет документов требуется предоставить для регистрации?

— Перечень документов является фиксированным. Владелец обязан предъявить удостоверение личности, которое может быть предоставлено в цифровом формате посредством приложения eGov mobile, технический документ с указанием заводских характеристик мопеда, акт осмотра и квитанции об уплате установленных государственных пошлин.

— Во сколько обойдется процедура оформления с учетом актуальных ставок?

— За выдачу государственного номера предусмотрена пошлина в размере 1,4 МРП. В 2026 году это составляет 6 055 тенге. Изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства стоит 1,25 МРП, или 5 406 тенге. Дополнительно оплачивается сбор за государственную регистрацию. Платежи принимаются через банки и мобильные приложения. После проверки документов собственнику выдаются государственные номера установленного образца и технический паспорт.

— Какие знаки получают владельцы мопедов и как они визуально выглядят?

— Для мопедов предусмотрены стандартные государственные регистрационные номерные знаки с белым фоном. Их формат включает в себя комбинацию из трех цифр, трех букв и цифрового кода региона. Внешний вид номеров полностью унифицирован с государственными стандартами, принятыми для других видов механических транспортных средств.

— С какого возраста разрешено садиться за руль мопедов и какие документы водитель обязан иметь при себе?

— Поскольку мопеды признаны механическими транспортными средствами, наличие водительского удостоверения является обязательным условием для управления всеми типами данной техники, независимо от объема их двигателя и конструктивной мощности. Правом управления обладают лица, достигшие 16-летнего возраста и имеющие категории «А» или «А1». При этом действующее законодательство позволяет управлять мопедом гражданам, которые имеют открытую автомобильную категорию «В», что исключает необходимость прохождения повторного обучения и сдачи дополнительных экзаменов. При передвижении по населенным пунктам водитель обязан иметь при себе оригинал удостоверения либо его цифровой аналог, а также пластиковое свидетельство о регистрации транспортного средства.

— Что ждет тех, кто проигнорирует закон и продолжит ездить без документов?

— За нарушение установленных правил предусмотрена строгая административная ответственность. Согласно части 1 статьи 590 Кодекса РК об административных правонарушениях, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков влечет наложение штрафа в размере 10 МРП, сейчас это 43 250 тенге. Кроме того, статья 612 указанного Кодекса регламентирует ответственность за управление транспортом лицом, не имеющим при себе документов либо не обладающим правом управления.

— Сколько мопедов уже поставили на учет в Шымкенте?

— С начала 2026 года в Шымкенте государственную регистрацию прошел 481 мопед, включая электробайки и скутеры, подпадающие под указанные технические параметры. Процедура осуществляется в ежедневном режиме. В последние месяцы отмечается возросшая активность владельцев транспортных средств, которые стремятся своевременно исполнить законные требования и легализовать технику до усиления проверочных мероприятий.

— Какова основная цель нововведений и как они повлияют на дорожную безопасность?

— Внедрение данных мер обусловлено необходимостью снижения общего уровня аварийности и стабилизации дорожной обстановки. Ранее водители мопедов оставались неустановленными для автоматических систем фиксации, что позволяло им безнаказанно совершать правонарушения и скрываться с мест дорожно-транспортных происшествий. Присвоение государственных номеров делает их полноценными субъектами дорожного движения. Этот фактор повышает дисциплину водителей, поскольку за любое зафиксированное нарушение последует административное наказание. Это позволит изменить культуру вождения и повысить уровень защищенности пешеходов и самих водителей двухколесного транспорта. Департамент полиции Шымкента настоятельно рекомендует автовладельцам своевременно обратиться в спецЦОН во избежание штрафов и принудительного водворения техники на специализированные штрафные стоянки, — резюмировал Толеген Боранбаев.

Отметим, после массовых нарушений ПДД со стороны владельцев мопедов для них ввели полную административную ответственность наравне с другими участниками движения. За грубые нарушения, включая вождение в нетрезвом виде, предусмотрен арест и лишение прав на семь лет.