Анна Данилина вышла в третий круг Уимблдона-2026

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич вышла в 1/8 финала Уимблдона-2026, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Во втором круге казахстанско-сербский дуэт встречался с украинским тандемом Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. Противостояние продлилось три сета и завершилос победой Анны и Александры со счетом — 2:6, 6:4, 6:0.



Теннисистки провели на корте 1 час и 47 минут. За это время Данилина с напраницей совершили одну подачу навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть брейк-поинтов из 13 заработаных.



За выход в четвертьфинал Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Ингрид Нейл (Эстония) / Джулиана Олмос (Мексика) — Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Куинн Глисон (США).

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что недовольна своей игрой и намерена проанализировать причины неудачного выступления.