Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды группе участников Совета иностранных инвесторов

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе участников пленарного заседания СИИ за значительный вклад в развитие экономики Казахстана и многолетнюю плодотворную деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Орденом «Достық» II степени награждены:

президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, председатель Группы Исламского банка развития Мохаммад Сулейман Аль-Джассер, управляющий и главный исполнительный директор AD Ports Group Мухаммед Жума Аль-Шамиси, главный управляющий по работе с клиентами компании Citi Дэвид Ливингстон, председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак, президент корпорации Cameco Тим Гитцель, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ордена «Құрмет» удостоена:

директор Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Жанна Байдашева.

Фото: Акорда

Ранее Глава государства провел 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан неизменно сохраняет приверженность курсу устойчивого развития.

Фото: Акорда

Глава государства указал, что мир вступил в новую эпоху технологической трансформации. По его мнению, искусственный интеллект становится одним из ключевых двигателей глобального развития. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно инвестирует в развитие человеческого капитала.

Фото: Акорда

Благодаря использованию цифровых технологий точного планирования и прогнозной аналитики Казахстан уже второй год подряд получает рекордный урожай зерновых – 27 млн тонн.

Фото: Акорда

В завершение Президент подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и укрепление цифрового суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики и государства.