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    Для реализации новой Конституции сформирована вся необходимая правовая база — Минюст Казахстана

    В Казахстане сформирована вся нормативно-правовая база, необходимая для полноценного вступления в силу новой Конституции. Об этом на заседании Правительства заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Сарсембаев.
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    По его словам, на первом этапе реализации Указа Главы государства уже приняты пять самостоятельных конституционных законов, приведены в соответствие девять действующих конституционных законов, 15 кодексов и 51 закон. Эти изменения обеспечили правовую основу для перехода к однопалатной модели Парламента и проведения в августе выборов в Курултай.

    — Впервые на уровне Основного Закона закреплен прямой запрет придания обратной силы законам, ухудшающим положение граждан. Это обеспечивает большую правовую определенность и укрепляет доверие общества к законодательству. Конституционную защиту получили персональные данные человека в условиях цифрового развития общества. Закреплено право каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов либо их должностных лиц, — отметил министр. 

    Также министерство начало пересмотр Концепции правовой политики, принятой в условиях прежней конституционной модели. В электоральный период до формирования Курултая госорганы выработают подходы по обновлению регулирования вопросов гражданства, социальной политики и защиты данных в цифровой среде.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что Президент подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».

    Конституция Минюст Правительство РК Конституционная реформа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор