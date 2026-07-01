Для реализации новой Конституции сформирована вся необходимая правовая база — Минюст Казахстана

В Казахстане сформирована вся нормативно-правовая база, необходимая для полноценного вступления в силу новой Конституции. Об этом на заседании Правительства заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, на первом этапе реализации Указа Главы государства уже приняты пять самостоятельных конституционных законов, приведены в соответствие девять действующих конституционных законов, 15 кодексов и 51 закон. Эти изменения обеспечили правовую основу для перехода к однопалатной модели Парламента и проведения в августе выборов в Курултай.

— Впервые на уровне Основного Закона закреплен прямой запрет придания обратной силы законам, ухудшающим положение граждан. Это обеспечивает большую правовую определенность и укрепляет доверие общества к законодательству. Конституционную защиту получили персональные данные человека в условиях цифрового развития общества. Закреплено право каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов либо их должностных лиц, — отметил министр.

Также министерство начало пересмотр Концепции правовой политики, принятой в условиях прежней конституционной модели. В электоральный период до формирования Курултая госорганы выработают подходы по обновлению регулирования вопросов гражданства, социальной политики и защиты данных в цифровой среде.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что Президент подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».