Сункар Сейдахмет и Самир Дурсунов вышли в финал чемпионата Азии U20 по борьбе

В Паттайе (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сегодня, 4 июля, на ковер вышли представители вольной борьбы. По итогам соревновательного дня два казахстанских спортсмена поборются за золотые медали, еще трое — за бронзовые награды.

В весовой категории до 70 кг Сункар Сейдахмет в полуфинале победил японца Рёсэя Сукэгаву. В финале он встретится с представителем Индии Сумитом Кумаром Лаксманом Бхараскаром.

В весовой категории до 97 кг Самир Дурсунов в полуфинале оказался сильнее монгольского борца Бат-Эрдэнэ Отгондойваа. В решающей схватке казахстанец встретится с китайцем Яном Юаньчунем.

Рамиль Расим (до 57 кг) в поединке за бронзовую медаль поборется с представителем Индии Рохитом.

В весовой категории до 65 кг Мухамеджан Орынбасар встретится с узбекистанцем Санжарбеком Анварбековым в схватке за бронзу.

Айбек Калиахмет (до 79 кг) в поединке за бронзовую награду встретится с Амирбеком Урдушевым (Узбекистан).

Ранее Казахстан завоевал пять медалей на ЧА U20 по борьбе в Таиланде.