Экс-главу «Таза Өскемен» осудили на шесть лет за мошенничество

В Усть-Каменогорске суд первой инстанции вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, фигурантами которого стали бывший руководитель коммунального предприятия «Таза Өскемен», его заместитель и руководитель коммерческой организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело связано с событиями 2022–2023 годов. Как ранее информировали в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, по версии следствия, должностные лица коммунального предприятия без проведения государственных закупок систематически перечисляли бюджетные средства аффилированным коммерческим структурам.

По данным ведомства, противоправная схема строилась на оформлении фиктивных документов о поставке товаров и оказании услуг.

— В документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, аренде специализированной техники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов, — говорится в материалах Агентства по финансовому мониторингу.

Суд признал бывшего директора предприятия Асхата Таженова виновным по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Мошенничество».

— Таженову А.М. назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, — зачитали приговор в суде.

Бывший заместитель директора предприятия Ардак Абдильдинов приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, руководитель ИП «Евро Торг» Игорь Федосов — к пяти годам лишения свободы.

Потерпевшей стороной по делу признано государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска».

— Гражданский иск удовлетворен. С осужденных в солидарном порядке взыскан материальный ущерб в размере 61 199 334 тенге, — отмечается в приговоре.

Кроме того, сохраняется арест, ранее наложенный на имущество осужденных. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что бывший замначальника ДП Жамбылской области получил шесть лет тюрьмы по делу о взятке.