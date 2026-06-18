Бывший замначальника ДП Жамбылской области получил 6 лет тюрьмы по делу о взятке

Суд признал виновными Жайдарбека Куттыбаева и Еркена Абаева, хотя оба до конца отрицали вину и называли дело сфабрикованным

Куттыбаева признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы. Абаеву назначили 5 лет. Кроме того, обоим пожизненно запретили занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Суд также постановил лишить их специальных званий.

Мера пресечения для обоих осталась прежней.

До оглашения приговора в суде прошли прения сторон. Прокурор свою позицию не изменила и попросила назначить подсудимым те же сроки, которые ранее озвучивала в процессе.

Защита, напротив, настаивала, что дело не выдерживает проверки доказательствами. Адвокаты заявили, что обвинение построено в основном на показаниях потерпевшего, а само расследование, по их мнению, с самого начала велось с обвинительным уклоном.

Куттыбаев в прениях заявил, что приведенные следствием факты не доказывают его вины. Он напомнил, что 29 лет проработал в полиции без нареканий, и подчеркнул, что если бы действительно брал деньги, то не стал бы проводить в отношении потерпевшего дисциплинарный совет. Ведь это прямо противоречило бы самой версии обвинения, согласно которой деньги передавались за помощь в избежании ответственности.

Отдельно подсудимый остановился на показаниях потерпевшего. По словам Куттыбаева, тот оговорил его по указанию сотрудников службы безопасности. При этом, как утверждал подсудимый, во время следствия потерпевший девять раз менял показания, хотя сам был полицейским и хорошо понимал, как проходит уголовный процесс.

Абаев также вину не признал. Его защита заявила, что обвинение против него строится на спорных показаниях и не подтверждается прямыми доказательствами.

Кроме того, в качестве дополнительного защитника в суде выступил отец Абаева. Он обратил внимание, что эксперт, изучавший стенограмму разговоров, не нашел в ней момента, который прямо указывал бы на передачу взятки.

Интересно, что перед самими прениями в обвинительный акт внесли изменение. В документе заменили одно слово. При этом смысл обвинения не изменился, как и запрошенные прокурором сроки.

В последнем слове Куттыбаев сообщил, что сотрудники ДСБ предлагали ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако он отказался. Оба подсудимых просили суд оправдать их.

Оглашая приговор, судья отметил, что в ходе процесса были допрошены свидетели, а их показания сопоставлялись с другими материалами дела. Проверялись и обстоятельства того дня — кто где находился, куда выезжал и какие действия совершал.

Суд указал, что подсудимые в целом не спорили со многими обстоятельствами дела, но отрицали главное — сам факт получения денег. Тем не менее суд пришел к выводу, что вина обоих доказана.

После оглашения приговора родные подсудимых заявили, что не согласны с выводами суда и намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что процесс по делу бывших высокопоставленных полицейских в Таразе вышел на завершающую стадию.