Суд над высокопоставленными полицейскими завершается в Таразе

По версии обвинения, бывшему сотруднику полиции начальники обещали помочь сохранить погоны и избежать уголовного преследования после инцидента с дракой, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Таразском городском суде № 2 на финишную прямую вышел процесс по делу бывшего заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области Жайдарбека Куттыбаева и экс-исполняющего обязанности начальника отдела полиции Таласского района Еркена Абаева.

Государственный обвинитель попросил назначить Куттыбаеву шесть лет лишения свободы, Абаеву — пять лет. Кроме того, прокурор считает необходимым лишить подсудимых званий и запретить им будущем занимать должности в правоохранительных органах.

Жайдарбек Куттыбаев обвиняется по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения). Еркену Абаеву предъявлены обвинения по части 5 статьи 28 УК РК и части 2 статьи 367 УК РК (пособничество в даче взятки в значительном размере).

Как следует из материалов дела, потерпевшим по делу оказался бывший сотрудник полиции, несший службу в городе Каратау. Именно его история стала началом уголовного преследования уже самих руководителей полиции. Этот мужчина избил человека, после чего ему грозило уголовное дело и, конечно же, увольнение из органов внутренних дел. В этот момент тогдашний и. о. начальника райотдела Еркен Абаев предложил подчиненному решить вопрос через заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области Жайдарбека Куттыбаева. Цена вопроса — 5 млн тенге.

По версии следствия, эти деньги должны были помочь сохранить погоны и полностью избежать уголовно наказания, однако замять дело по каким-то причинам не удалось.

Ему все же дали ход, а полицейский позже оказался под стражей. Уже после этого он сообщил правоохранительным органам, что передавал деньги за решение своего вопроса.

Сначала был задержан Жайдарбек Куттыбаев, который ранее занимал должность заместителя начальника департамента полиции по кадровым вопросам. Приказом министра внутренних дел от 29 августа 2025 года он был уволен со службы по отрицательным мотивам. Позже по этому же делу был арестован Еркен Абаев, который до задержания числился в розыске.

Судебный процесс начался в феврале. На предварительном слушании сторона защиты просила прекратить производство по делу либо вернуть его прокурору, заявляя о нарушениях в ходе следствия. Но суд тогда не согласился с доводами защиты и назначил главное судебное разбирательство.

Сейчас процесс подходит к завершению. На следующей неделе подсудимым должны предоставить право на последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора.

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