Александр Бублик завершил выступление на Уимблдоне-2026 в парном разряде

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик выступил в первом круге парного разряда турнира категории «Большого шлема» Уимблдона, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Спортсмен выступал в тандеме с австралийцем Ником Кирьосом. Их дуэт получил wild-card (специальный доступ от организаторов). Их соперниками на старте соревнований были шестые сеянные сальвадорец Марсело Алеваро и хорват Мате Павич.

Матч продлился два сета и завершился поражением Бублика и Кирьоса со счетом — 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 55 минут. За это время Александр с напарником шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не смогли реализовать один заработанный брейк-поинт.

Таким образом, Бублик завершил выступление в парном разряде на стадии первого круга. При этом лучший теннисист страны продолжит борьбу в одиночной сетке и поспорит за выход в третий круг.

Ранее 29-летний Бублик, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, успешно стартовал на турнире, обыграв 30-летнего австралийца Танаси Коккинакиса (491-й в рейтинге ATP). Встреча продолжалась почти четыре часа и завершилась победой казахстанца со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.