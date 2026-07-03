Бектенов поручил усилить готовность к паводкам на фоне прогнозов сильных дождей

Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчеты министров по чрезвычайной ситуации, экологии и водных ресурсов, а также акимов регионов о ситуации на территории страны, связанной с опасными гидрологическими явлениями, передает агентство Kazinform.

Республиканский оперативный штаб МЧС и региональные штабы работают в круглосуточном режиме.

— Касательно ситуации на территории города Алматы и Алматинской области министр по ЧС Чингис Аринов доложил, что выставлены 12 круглосуточных гидропостов. На плотине Аксай проводится наращивание защитной насыпи, укрепление сооружения инертными материалами и непрерывный контроль. На контроле находится обстановка в селе Жанатурмыс Карасайского района. Все аварийно-восстановительные работы организованы, проводится берегоукрепление и расчистка русел рек. Постами Казселезащиты обеспечивается постоянный мониторинг и наблюдение. На текущий момент уровни воды находятся в пределах нормы. В Мангистауской области МЧС совместно с акиматом продолжается откачка воды и ликвидация последствий подтопления. Необходимые силы и средства готовы к незамедлительному реагированию на любое изменение оперативной обстановки, — сообщили в Правительстве РК.

Фото: Правительство РК

В целом во всех регионах с повышенными рисками заблаговременно усилена группировка сил и средств МЧС, включая авиацию. Организовано дежурство спасательных подразделений, инженерной и аварийно-спасательной техники.

По данным Казгидромета, в ближайшие дни практически на всей территории страны прогнозируются обильные осадки. Сильные дожди ожидаются в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетысу.

Фото: Правительство РК

В этой связи Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений:

— акиматам регионов совместно с МЧС принять соответствующие меры по обеспечению безопасности людей и инфраструктуры населенных пунктов;

— обеспечить готовность сил и средств местных исполнительных органов, в том числе подготовить эвакопункты, необходимый транспорт и обновить планы реагирования на случаи эвакуации населения;

— акиматам селеопасных регионов держать на особом контроле состояние моренных озер, в том числе обеспечить их своевременное опорожнение, а также проверить готовность селезадерживающих сооружений;

— Минэкологии — обеспечить ежедневное наблюдение на гидропостах и мониторинг прогноза погоды, в случае ухудшения в срочном порядке доводить до заинтересованных государственных органов штормовые предупреждения;

— Министерству водных ресурсов — держать на контроле состояние гидротехнических сооружений, организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках;

— МЧС — продолжить превентивные работы по обеспечению безопасности в условиях неблагоприятных гидрологических явлений.

— Акиматам Алматинской, Мангистауской областей и города Алматы держать на особом контроле складывающуюся ситуацию. Оперативно принимать меры по ликвидации последствий ЧС.

Фото: Правительство РК

Напомним, в Казахстане будут тестировать продукцию из ЕАЭС и ЦА в новой лаборатории.