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    Бектенов поручил усилить готовность к паводкам на фоне прогнозов сильных дождей

    Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчеты министров по чрезвычайной ситуации, экологии и водных ресурсов, а также акимов регионов о ситуации на территории страны, связанной с опасными гидрологическими явлениями, передает агентство Kazinform. 

    Бектенов поручил усилить готовность к паводкам на фоне прогнозов сильных дождей
    Фото: Правительство РК

    Республиканский оперативный штаб МЧС и региональные штабы работают в круглосуточном режиме.

    — Касательно ситуации на территории города Алматы и Алматинской области министр по ЧС Чингис Аринов доложил, что выставлены 12 круглосуточных гидропостов. На плотине Аксай проводится наращивание защитной насыпи, укрепление сооружения инертными материалами и непрерывный контроль. На контроле находится обстановка в селе Жанатурмыс Карасайского района. Все аварийно-восстановительные работы организованы, проводится берегоукрепление и расчистка русел рек. Постами Казселезащиты обеспечивается постоянный мониторинг и наблюдение. На текущий момент уровни воды находятся в пределах нормы. В Мангистауской области МЧС совместно с акиматом продолжается откачка воды и ликвидация последствий подтопления. Необходимые силы и средства готовы к незамедлительному реагированию на любое изменение оперативной обстановки, — сообщили в Правительстве РК. 

    Бектенов поручил усилить готовность к паводкам на фоне прогнозов сильных дождей
    Фото: Правительство РК

    В целом во всех регионах с повышенными рисками заблаговременно усилена группировка сил и средств МЧС, включая авиацию. Организовано дежурство спасательных подразделений, инженерной и аварийно-спасательной техники.

    По данным Казгидромета, в ближайшие дни практически на всей территории страны прогнозируются обильные осадки. Сильные дожди ожидаются в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетысу.

    Бектенов поручил усилить готовность к паводкам на фоне прогнозов сильных дождей
    Фото: Правительство РК

    В этой связи Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений:

    — акиматам регионов совместно с МЧС принять соответствующие меры по обеспечению безопасности людей и инфраструктуры населенных пунктов;

    — обеспечить готовность сил и средств местных исполнительных органов, в том числе подготовить эвакопункты, необходимый транспорт и обновить планы реагирования на случаи эвакуации населения;

    — акиматам селеопасных регионов держать на особом контроле состояние моренных озер, в том числе обеспечить их своевременное опорожнение, а также проверить готовность селезадерживающих сооружений;

    — Минэкологии — обеспечить ежедневное наблюдение на гидропостах и мониторинг прогноза погоды, в случае ухудшения в срочном порядке доводить до заинтересованных государственных органов штормовые предупреждения;

    — Министерству водных ресурсов — держать на контроле состояние гидротехнических сооружений, организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках;

    — МЧС — продолжить превентивные работы по обеспечению безопасности в условиях неблагоприятных гидрологических явлений.

    — Акиматам Алматинской, Мангистауской областей и города Алматы держать на особом контроле складывающуюся ситуацию. Оперативно принимать меры по ликвидации последствий ЧС.

    Бектенов поручил усилить готовность к паводкам на фоне прогнозов сильных дождей
    Фото: Правительство РК

    Напомним, в Казахстане будут тестировать продукцию из ЕАЭС и ЦА в новой лаборатории.

    Правительство РК Регионы Казахстана Водные ресурсы Олжас Бектенов
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор