Домбру Абая представили на выставке в Семее

В музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» открылась выставка «Қазағымның үнісің сен — домбыра!», посвященная Национальному дню домбры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Особое место в экспозиции занимает домбра Абая Кунанбайулы, хранящаяся в фондах музея.

Всего на выставке представлено около 30 экспонатов. Среди наиболее ценных и редких реликвий — домбра Абая, а также инструменты Шакира Абенулы и Ахата Шакаримулы.

Экспозиция объединяет уникальные музыкальные инструменты, связанные с именами известных представителей казахской культуры. Посетители также могут увидеть домбры Мадениета Ешекеева, Болата Сыбанова, Аргынбека Ахметжанова, Нуриддена Иманбаева и других деятелей.

Кроме того, представлены инструменты, переданные музею Павлодарским музеем литературы и искусства имени Бухар жырау и школой имени Абая города Костаная, а также научные издания, посвященные музыкальному наследию Абая и истории казахских народных инструментов.

Напомним, что более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры.