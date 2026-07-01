Конституция определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед — Олжас Бектенов

Новая Конституция Республики Казахстан создает прочную институциональную основу для долгосрочного развития страны и проводимых реформ. Об этом заявил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан — документ, который определяет траекторию развития нашей страны на десятилетия вперед. Принятие Основного закона является свидетельством широкой поддержки гражданами нового этапа модернизации страны под руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Новая Конституция создает прочную институциональную основу для прогрессивного развития, которое измеряется не только экономическими показателями. Президент подчеркивает, что нам необходимо не догонять глобальные изменения, а становиться активным участником формирования новой экономической реальности. Именно этим задачам подчинены проводимые реформы, в основе которых — Новая Конституция, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также отметил, что начата глубокая перезагрузка всех государственных и общественных институтов.

— Все осуществляемые преобразования являются основой для дальнейшего сохранения стабильности в обществе, обеспечения достойного уровня благосостояния граждан, укрепления принципа «Закон и Порядок», а также формирования прогрессивного и высокоинтеллектуального поколения казахстанцев, — заключил глава Правительства.

Напомним, сегодня, 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.