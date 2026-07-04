Книги на четырех языках о наследии Яссауи представили в Астане

Широкой публике представлены монография «Поэзия Яссауи и тюркская литература» и историко-познавательная пьеса «Шайхым — Ахмет Яссауи» («Шейх мой — Ахмет Яссауи»). Произведения также переведены и изданы на английском, турецком и русском языках.

Как рассказала автор, работа над монографией «Поэзия Яссауи и тюркская литература» заняла 25 лет. В исследовании впервые поэзия Ходжи Ахмета Яссауи рассматривается в контексте развития тюркской литературы. Автор изучила отечественные и зарубежные научные труды о Яссауи, проанализировала переводы «Диуани хикмет» и определила ключевые направления дальнейшего исследования этого литературного наследия.

Фото: Алпамыс Файзолла/Kazinform

— Это итог многолетнего исследования. В монографии проанализированы научные труды со всего мира, посвященные Ахмету Яссауи и его духовному наследию, выявлены их сильные и слабые стороны. Отдельное внимание уделено 17 казахским переводам «Диуани хикмет», проведен их сравнительный и текстологический анализ. До настоящего времени не был подготовлен научно-критический текст «Диуани хикмет», отсутствовали специализированные словари, поэтому в исследованиях и переводах встречаются неточности. В книге определены конкретные направления дальнейшей работы, — сказала Айнур Абдирасилкызы.

Историко-познавательная пьеса «Шайхым — Ахмет Яссауи» раскрывает внутренний мир Ходжи Ахмета Яссауи и людей, стремящихся к духовному совершенству.

— В пьесе отражены важные эпизоды из жизни Ходжи Ахмета Яссауи, а также исторические и легендарные сюжеты о его взаимоотношениях с учителями, учениками и народом. Все это нашло художественное воплощение в образах Яссауи и его последователей, — поделилась ученая.

На презентации также выступил научный руководитель Айнур Абдирасилкызы доктор филологических наук Темиргали Есембеков. Он высоко оценил монографию, отметив ее научную значимость.

— В этой книге доказано, что Ахмет Яссауи был поэтом, а его творчество занимает важное место в литературе тюркских народов. До сих пор поэтика Яссауи практически не изучалась. Айнур проанализировала поэзию, ее художественные особенности и показала, что «Диуани хикмет» является произведением высокого художественного уровня, — отметил он.

Фото: Алпамыс Файзолла/Kazinform

В числе дальнейших задач — сбор и систематизация всех рукописных и печатных версий «Диуани хикмет», проведение текстологических исследований и подготовка научно-критического издания произведения.