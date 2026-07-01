Платформу e-Parliament готовят к запуску в новом Курултае

В Казахстане ведется адаптация тестовой версии платформы e-Parliament к новой модели законодательного процесса с учетом однопалатного Курултая. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в стране системно ведется цифровая трансформация госуправления, внедряются ИИ-инструменты. Нацплатформа искусственного интеллекта используется для разработки ИИ-агентов, переводов, протоколирования и подготовки служебной корреспонденции.

— Более двух миллионов обращений граждан уже обработано с применением искусственного интеллекта в e-Otinish AI. Осуществлен полный запуск единой платформы QazTech. С начала года введен мораторий на разработку вне платформы. До конца 2027 года предусмотрена миграция 108 информсистем центральных госорганов, — отметил Жаслан Мадиев.

Развивается новое поколение eGov и eGov Business. Центры обслуживания населения планируют трансформировать в Цифровые офисы населения. Национальная экосистема AITU развивается как единый коммуникационный канал между гражданами и государством.

— Развернута тестовая версия платформы e-Parliament. Ведется адаптация к новой модели законодательного процесса с учетом однопалатного Курултая, — сообщил вице-премьер.

Вместе с тем, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития первым переходит к системной ИИ-трансформации внутренних процессов. Проведен реинжиниринг 151 бизнес-процесса, ИИ-навыкам обучено 300 сотрудников. Формируется внутренняя компетенция для дальнейшего самостоятельного развития и адаптации ИИ-решений.

Ранее Глава государства высказался о внедрении полноформатной системы e-Parliament.