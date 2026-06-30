Важные законопроекты должны проходить общественное обсуждение — Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил о том, что важные законопроекты необходимо выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Надеюсь на то, что Курултай сможет стать ведущим фактором технологического прогресса. На первом заседании рабочей группы по парламентской реформе в октябре прошлого года мной поднимался вопрос о внедрении полноформатной системы e-Parliament. Если по уровню развития e-Government Казахстан в глобальных рейтингах уже входит в мировой топ-25, то становление и развитие Электронного Парламента потребует серьезных усилий, — отметил Президент.

Глава государства отметил, что вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству с опорой на прогнозную аналитику, моделирование экономических последствий и социальных рисков с помощью управления большими данными.

— Важные законопроекты следует выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов. При этом необходимо использовать цифровые инструменты, что позволит значительно расширить количество участников дискуссий, превратить их в по-настоящему общественные дебаты, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Курултай призван стать платформой для открытого общенационального диалога, мгновенно реагируя на актуальные вопросы, волнующие общество.

— Это означает, что необходимо в первую очередь учитывать конкретные запросы граждан, отдавая поручения государственным органам в рамках конкретных нормативно-правовых актов, — отметил Глава государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где выразил признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине.

Также Президент назвал главную цель государства.