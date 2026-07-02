Директора двух колледжей осудили на 10 лет за хищение 1,3 млрд тенге в Шымкенте

Суд Шымкента вынес приговор в отношении руководства и сотрудников Южно-Казахстанского высшего медицинского колледжа и Южно-Казахстанского гуманитарно-финансового колледжа. Пятеро подсудимых признаны виновными по делу о хищении бюджетных средств. Ущерб превысил 1,3 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дело рассматривалось в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного под председательством судьи Сырыма Джаксылыкова, организатором преступной схемы признана учредитель учебных заведений Эльмира Дуйсенкызы. Суд квалифицировал ее действия по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация/отмывание денег, полученных преступным путем». С учетом непогашенной судимости в ее действиях признан рецидив. Дуйсенкызы приговорена к 10 годам лишения свободы.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Остальные участники процесса признаны виновными в пособничестве (ст. 28 ч. 5 — ст. 190 ч. 4 УК РК) и получили следующие сроки:

Ботагоз Мырзахметова (руководитель отдела кадров) — 6,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности;

Нургуль Ербакиева (директор и номинальный учредитель) — 6,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Из-под подписки о невыезде взята под стражу в зале суда;

Эльмира Сактаганова (бухгалтер) — 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности;

Галия Джолдасова (главный бухгалтер) — 4 года лишения свободы в учреждении средней безопасности . Суд применил ст. 55 ч. 4 УК РК и назначил наказание ниже минимального предела санкции статьи, учтя в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины и активное содействие следствию в раскрытии преступления.

Суть уголовного дела

Следствие установило, что с августа 2018 года по 31 января 2025 года «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж» фактически не осуществлял образовательную деятельность. При этом в «Южно-Казахстанском высшем медицинском колледже» студенты, обучавшиеся на платной основе, на основании фиктивных приказов зачислялись в Национальную образовательную базу данных как обучающиеся по государственному образовательному заказу.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

По версии суда, бюджетные средства, выделенные на обучение таких студентов, расходовались на текущую деятельность колледжа и погашение коммерческих кредитов. При этом сами студенты продолжали оплачивать обучение самостоятельно.

Суд также установил, что руководитель отдела кадров Ботагоз Мырзахметова вносила ложные сведения в Национальную образовательную базу данных и оформляла фиктивные приказы о зачислении. Бухгалтеры Галия Джолдасова и Эльмира Сактаганова по указанию Эльмиры Дуйсенкызы оформляли финансовые документы, связанные с выплатой стипендий, и участвовали в перечислении бюджетных средств.

Директор колледжа Нургуль Ербакиева подписывала фиктивные акты выполненных работ и оформляла кредиты.

После того как информация о схеме стала известна, Ербакиева продолжила подписывать отдельные акты выполненных работ, по которым впоследствии из бюджета были перечислены денежные средства.

Общий ущерб государству, установленный судом, составил 1 млрд 351 млн 527 тыс. 344 тенге.

Финансовые взыскания

Суд удовлетворил гражданские иски государственных органов, предъявленные к Эльмире Дуйсенкызы:

в пользу управления здравоохранения города Шымкента — 346 315 344 тенге материального ущерба (сумма уменьшена на 65 миллионов тенге, которые были возмещены подсудимыми добровольно в ходе следствия);

в пользу управления образования Туркестанской области — 940 212 000 тенге;

в доход государства госпошлину в размере 12 865 273 тенге.

Для обеспечения этих выплат суд принял решение конфисковать в доход государства принадлежащий Дуйсенкызы жилой дом в коттеджном городке «Hilltown Residence» в Бостандыкском районе Алматы, признав, что он был приобретен на похищенные бюджетные средства. Суд оставил под арестом квартиру Дуйсенкызы по улице Туркестанской в Шымкенте для последующего взыскания в пользу потерпевших.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Суд снял арест с имущества остальных подсудимых, включая квартиру Мырзахметовой по улице Майлыкожа, дом Ербакиевой в микрорайоне Туран, автомобили Toyota Camry и Hyundai Sonata, так как исковые требования государственных органов были направлены исключительно к Эльмире Дуйсенкызы.

Кроме того, суд взыскал со всех пяти осужденных обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим — по 78 640 тенге с каждой.

На добровольное исполнение приговора по выплате ущерба осужденной Эльмире Дуйсенкызы предоставлен один месяц, после чего начнется процедура принудительного взыскания через судебных исполнителей.

Рецидив после предыдущего приговора

Это не первое уголовное дело в отношении Эльмиры Дуйсенкызы. Ранее суд признал ее виновной в посредничестве при даче взятки по делу бывшего сотрудника органов национальной безопасности Ермека Арыстана и назначил три года ограничения свободы.

Позже Дуйсенкызы вновь оказалась на скамье подсудимых по делу частной школы «Риана». По материалам следствия, школа незаконно получала бюджетное финансирование за фиктивно числившихся учеников. Ущерб государству по этому делу оценивался в 278 млн тенге. Ее осудили на шесть лет заключения. На свободе Эльмира Дуйсенкызы оказалась раньше. Неотбытая часть наказания была заменена штрафом.

После освобождения Дуйсенкызы проходила потерпевшей и свидетелем по коррупционным делам экс-главы управления образования Туркестанской области Галымжана Джумашева и бывшего первого заместителя начальника Департамента КНБ по Шымкенту Маната Сарбасова. Впоследствии Джумашев был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, Сарбасов — к 12 годам.