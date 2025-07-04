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    01:05, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-главу управления образования Туркестанской области осудили на 7,5 года

    Он признан виновным в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд, приговор, правосудие, юриспруденция, закон и право
    Фото: freepik

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел резонансное дело в отношении бывшего руководителя управления образования Туркестанской области Галымжана Джумашева и его соучастника Нурсултана Тилешова.

    — Подсудимый, являясь должностным лицом профильного министерства, в период с 2016 по 2023 годы с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом покровительства бизнесу потерпевшей в сфере образования неоднократно получал от нее денежные средства. Общая сумма превысила 124 миллиона тенге, — сообщили в суде.

    На эти средства Джумашев, по данным суда, построил и открыл частную школу в Шымкенте, тем самым легализовав доход, полученный преступным путем.

    В 2021 году в рамках той же схемы к делу подключился второй фигурант — Тилешов. По поручению Джумашева он получил от той же предпринимательницы, владелицы сети частных учебных заведений, еще 10 млн тенге под предлогом содействия в прекращении уголовного преследования, возбужденного ранее в ее отношении.

    Следствие подтвердило вину подсудимых. В материалах дела имеются показания потерпевшей, свидетелей, заключения экспертиз, результаты негласных следственных действий и вещественные доказательства.

    Гособвинение отказалось от части обвинений — в частности, по эпизодам получения взятки и подстрекательства к ее передаче. Однако прокурор настаивал на виновности Джумашева в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов, а по Тилешову — в мошенничестве с использованием служебного положения.

    Оба подсудимых вину не признали и просили суд их оправдать. Джумашев в знак протеста заявил об отказе от гражданства.

    — Суд признал Джумашева виновным и назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, однако среди отягчающих было отмечено нарушение присяги, — уточнили в суде.

    Тилешов приговорен к 4 годам ограничения свободы, однако в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан, срок сокращен на треть — до 2 лет и 8 месяцев.

    Построенная на преступные средства школа и земельный участок конфискованы в доход государства.

    Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Джумашева 67,4 млн тенге.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Напомним, экс-чиновник был задержан в феврале 2024 года сотрудниками ДКНБ Шымкента.

    Галымжан Джумашев занимал должность руководителя управления образования Туркестанской области с октября 2023 года — всего четыре месяца до момента задержания.

    Потерпевшей по делу проходила Эльмира Дуйсенкызы, которая заявила о передаче взяток не только Джумашеву, но и бывшему первому замглавы городского ДКНБ Манату Сарбасову. Дело в отношении последнего также рассматривается судом Шымкента.

    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Образование
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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