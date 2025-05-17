Дело бывшего первого замглавы городского ДКНБ Маната Сарбасова дошло до суда в Шымкенте

Следствие вменяет Сарбасову мошенничество, получение взяток и принуждение к их даче. Обвинения охватывают два резонансных эпизода.

Первый связан с частной школой, где, по словам свидетеля Эльмиры Дуйсенкызы, экс-замглавы городского ДКНБ с 2007 года в течение двух лет требовал ежемесячную «дань» за покровительство фиктивно устроенных сотрудников — так называемых «мертвых душ».

Сначала сумма составляла миллион тенге, позднее выросла до пяти. Кроме того, по ее утверждению, Сарбасов добивался трудоустройства в учреждение своих родственников и знакомых.

Общая сумма незаконных выплат, озвученная Дуйсенкызы, достигла 435 миллионов тенге.

После начала антикоррупционной проверки за мошенничество и подделку документов на 278 миллионов тенге, она подала заявление в КНБ на Сарбасова, что стало основанием для возбуждения дела против экс-комитетчика.

Второй эпизод касается закупок медицинского оборудования и средств защиты в разгар пандемии в 2020 году. Ущерб, нанесенный государству, превысил 100 миллионов тенге.

Кроме Сарбасова, на скамье подсудимых — его бывший помощник, обвиняемый в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов, экс-заместитель руководителя городского управления здравоохранения, ранее осужденный и выплативший штраф в размере 5,5 миллиона тенге, а также представитель управления строительства, курировавший поставки медоборудования.

Судебное разбирательство с участием присяжных продолжается.

Ранее сообщалось о дате предварительного слушания по делу о захвате заложников в Актобе.