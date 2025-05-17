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    00:04, 17 Май 2025 | GMT +5

    Дело бывшего первого замглавы городского ДКНБ Маната Сарбасова дошло до суда в Шымкенте

    Громкий судебный процесс называют одним из самых масштабных антикоррупционных разбирательств года в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: freepik.com

    Следствие вменяет Сарбасову мошенничество, получение взяток и принуждение к их даче. Обвинения охватывают два резонансных эпизода.

    Первый связан с частной школой, где, по словам свидетеля Эльмиры Дуйсенкызы, экс-замглавы городского ДКНБ с 2007 года в течение двух лет требовал ежемесячную «дань» за покровительство фиктивно устроенных сотрудников — так называемых «мертвых душ».

    Сначала сумма составляла миллион тенге, позднее выросла до пяти. Кроме того, по ее утверждению, Сарбасов добивался трудоустройства в учреждение своих родственников и знакомых.

    Общая сумма незаконных выплат, озвученная Дуйсенкызы, достигла 435 миллионов тенге.

    После начала антикоррупционной проверки за мошенничество и подделку документов на 278 миллионов тенге, она подала заявление в КНБ на Сарбасова, что стало основанием для возбуждения дела против экс-комитетчика.

    Второй эпизод касается закупок медицинского оборудования и средств защиты в разгар пандемии в 2020 году. Ущерб, нанесенный государству, превысил 100 миллионов тенге.

    Кроме Сарбасова, на скамье подсудимых — его бывший помощник, обвиняемый в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов, экс-заместитель руководителя городского управления здравоохранения, ранее осужденный и выплативший штраф в размере 5,5 миллиона тенге, а также представитель управления строительства, курировавший поставки медоборудования.

    Судебное разбирательство с участием присяжных продолжается.

    Ранее сообщалось о дате предварительного слушания по делу о захвате заложников в Актобе.

     

    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Туркестанская область Регионы Суды Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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