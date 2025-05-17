Захват заложников в Актобе: назначена дата предварительного слушания

Дело, поступившее в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, будет рассматриваться на казахском языке.

– Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, предварительное слушание назначено на 26 мая в 10:00. Язык судопроизводства – казахский. Судья – Жанибек Сейтжапаров, – сообщили в пресс-службе суда Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что расследование дела о захвате заложников в Актобе завершено и передано в суд.

Напомним, в январе этого года мужчина проник в частный дом в Актобе и взял в заложники женщину. На место оперативно выехали все экстренные службы, район оцепили. В ходе спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена. Из троих заложников двое погибли - это два пожилых человека, 75 и 67 лет.