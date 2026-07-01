Что изменится в правилах использования электросамокатов с 1 июля

С 1 июля вступают в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.

Каждый прокатный электросамокат получит регистрационный номер. Благодаря этому камеры смогут фиксировать нарушения Правил дорожного движения и определять самокат, на котором они были совершены. Также для пользователей станет обязательным страхование гражданско-правовой ответственности.

В свою очередь кикшеринговые компании обязаны обеспечивать техническую исправность электросамокатов, контролировать их скорость и местоположение, автоматически ограничивать скорость в установленных зонах, предотвращать хаотичную парковку, вести учет самокатов и передавать необходимые данные в органы внутренних дел.

При отсутствии у пользователя водительского удостоверения сервис обязан исключить возможность движения электросамоката по проезжей части.

— Напоминаем, что передвигаться на электросамокатах следует по велосипедным дорожкам или велосипедным полосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При движении по тротуару скорость не должна превышать 6 км/ч. Однако с 25 августа вступает в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Вместе с тем отмечаем, что движение по проезжей части разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение любой категории и защитный шлем, — отметил председатель комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

Запрещается перевозить пассажиров и грузы, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, а также двигаться по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать требования законодательства.

О том, сколько стоит прокат велосипедов и самокатов в городах Казахстана, можно прочитать здесь.